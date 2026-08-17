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انقلاب تريلا محملة بكراتين الزيت يغلق طريق بورسعيد بالإسماعيلية.. وإعادة فتحه بالكامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب تريلا محملة بكراتين الزيت يغلق طريق بورسعيد بالإسماعيلية.. وإعادة فتحه بالكامل

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة، بلاغًا يفيد بانقلاب حمولة من سيارة نقل "تريلا" محملة بكراتين الزيت عند دوران شل مدخل الإسماعيلية من طريق بورسعيد مما أدى إلى إغلاق الطريق تمامًا أمام حركة السيارات.

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالتعامل الفوري والسريع حيال أي أزمة تواجه المحافظة وسرعة الاستجابة مع البلاغات والشكاوى، للحد من آثارها على المواطنين.

وعلى الفور، تم إبلاغ الحماية المدنية وإدارة مرور الإسماعيلية الذين قاموا بتأمين موقع الحادث وغلق الطريق مؤقتًا؛ تحسبًا لانزلاق المركبات.

وصرحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ الإسماعيلية أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بعدد ٢ سيارة ٣/٤ محملة بالرمال ولودر تابع للحي لفرد الرمال على موضع انسكاب الزيت وتم إعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات بكامل طاقته.

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