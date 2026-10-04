جمال رائف: لا تنمية دون سلام واستقرار.. والتكامل الاقتصادي أحد أهم أدوات ترسيخ السلام في أفريقيا

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن انعقاد الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي نصف السنوي في مصر يؤكد الدور الفعال للدولة المصرية داخل القارة وحرصها على دعم العمل المؤسسي في الاتحاد وقضايا القارة، مشيرًا إلى أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها على إفريقيا.

وأوضح أن مصر تؤكد أهمية التكامل الإفريقي لتخفيف تداعيات الصراعات، وبناء قدرات الدول وترسيخ السلام والاستقرار، إلى جانب رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون في استخدام الموارد الطبيعية، خاصة الأنهار العابرة للحدود باعتبارها شرايين للحياة والتنمية، فضلًا عن أهمية الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون سلام واستقرار.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الدولة المصرية تتبنى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 في إطلاق الاتفاقية، وتدفع حاليًا نحو تعزيزها من خلال حشد الجهود الإفريقية وتطوير البنية اللوجستية والتنموية القارية.

وتابع، أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تزال لا تتخطى 18%، بينما تذهب النسبة الأكبر إلى الخارج في صورة مواد خام وأولية، وهو ما يضعف قدرة الاقتصاد الإفريقي على النمو، مؤكدًا ضرورة تعزيز التبادل التجاري والتصنيع التكاملي وتكامل القدرات والخبرات، من خلال مشروعات البنية التحتية القارية، ومنها طريق الإسكندرية وممر الإسكندرية-فيكتوريا الملاحي وطريق القاهرة-كيب تاون، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا.