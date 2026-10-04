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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات القضايا الإقليمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
​كتب محمد عبد المنعم


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس رامافوزا، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والمتميزة مع جنوب أفريقيا، وحرصها على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعزز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

 كما أكد  الرئيس السيسي أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين، مع الترحيب بتشكيل مجلس الأعمال بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في دفع جهود التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في دعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا حرص جنوب أفريقيا على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مصر، ولاسيما في ضوء ما يجمع البلدين من رؤى مشتركة إزاء عدد من القضايا والملفات المطروحة على الساحة الأفريقية والدولية، ومشيدًا باستضافة مصر للاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي وحرصها على دعم جهود التكامل والتنمية بالقارة، كما وجه الرئيس الجنوب أفريقي الدعوة  الرئيس لاجراء زيارة دولة الى جنوب افريقيا.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر للموقف المشرف ازاء القضية الفلسطينية.

 ومن جانبه، أشار الرئيس الجنوب أفريقي الى أن موقف بلاده في هذا الصدد نابع من الموقف المصري التاريخي إزاء القضية. وأكد الزعيمان على أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز قدرة القارة على توجيه مواردها نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعوبها. وتناول الرئيسان موضوع الهجرة غير الشرعية وما تفرضه من أعباء على الدول وسبل مواجهتها.

السيسي جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة العلمين

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