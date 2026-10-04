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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر إلزام طلاب الشهادة الإعدادية إلى جانب مصروفاتهم المدرسية ، بدفع رسوم التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 والتي تبلغ 158 جنيها مقسمة كالتالي : 10 جنيهات رسم امتحانات و 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالاضافة إلى رسوم التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، يسدد الطالب تكلفة طباعة وتحرير الشهادة الدراسية العامة الدائمة "الكرتونية" لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 والتي تبلغ 100 جنيه مقسمة كالتالي :


- 82 جنيه قيمة تكلفة طباعة وتحرير الشهادة
- 6 جنيهات ضريبة الدمغة
- 2 جنيه رسم تنمية موارد
-10 جنيهات رسم إضافي 

وكانت قد أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك ، أن هناك ايصالات يجب على الطلاب تقديمها ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، وهي : أصل إيصال سداد رسوم امتحان الشهادة الإعدادية (بقيمة ١٥٨ جنيهًا) مع صورتين منه ، وأصل إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي مع صورتين منه.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على الطالب سداد الرسوم المقررة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2027 من خلال منافذ التحصيل المعتمدة والمتعاقدة مع الوزارة. ومن أبرزها البريد المصري - فوري ، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات المالية المنظمة.

الأوراق المطلوبة 

- 8 صور حديثة مدون عليها الاسم رباعي

-إيصال سداد المصروفات (أصل + 2 صورة)

-إيصال رسوم الامتحانات 158 جنيه (أصل + 2 صورة)

- 2 صورة لشهادة الميلاد

-طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات

-فايل بلاستيك

-2صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف

-الاستمارة الالكتورنية (صورتين منها )
 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

 البريد الإلكتروني الموحد

وقبل الدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أولاً أن يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:
https://office365.emis.gov.eg/ 

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. تعليمات التسجيل

* يجب مراجعة جميع البيانات الظاهرة بإستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.


*يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية


* يجب رفع الصورة الشخصية والمستفدات المطلوبة وفقا للمواصفات والصوابط الحددة على النظام


* في حالة وجود أي خطا أو اختلاف في البيانات بتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المخنصة. وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة، عن خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.


* بعد التأكد من صحة واكتمال جميع الببانات. يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 امتحانات الشهادة الإعدادية الإعدادية 2027 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم

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