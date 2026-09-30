أم تستغيث بالتعليم: المدرس ضرب ابني "بالبونية في وشه"وخلاه خايف يروح المدرسة

استغاثت دعاء خليل ولية أمر طالب في مدرسه عبد الرحمن الكواكبى الابتدائية اللبان بالإسكندرية ، عبر فيس بوك بوزير التربية والتعليم ، مؤكدة قيام مدرس اللغة الإنجليزية بضرب ابنها “بالبونيه فى وشه”.

وقالت الأم : ابني من الضربة حاجبه ورم واحمر وجبهته كمان ، لإن المدرس كان لابس خاتم فى إيده وهو بيضربه ، وما اكتفاش بكده قاله وطي على التختة ونزل على ضهره ضرب.

وأضافت الأم : حسبنا الله ونعم الوكيل ، ابنى مش عايز يروح المدرسة خالص بسببه.

منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بجميع المدارس

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشأن.



كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.