إدارة مدرسة بلقاس بالدقهلية تنفي تشاجر طلابها بسلاح أبيض ..وتحذر من الشائعات

نفت إدارة المدرسة الثانوية بنين ببلقاس بمحافظة الدقهلية ، كل ما تم تداوله من أخبار بشأن واقعة تشاجر طلاب بسلاح ابيض بالمدرسة.

وقالت إدارة المدرسة في بيان لها : بعد التحقيقات الرسمية تبين تكذيب الخبر المتداول.

وقالت إدارة المدرسة: لذلك نوضح للسادة أولياء الأمور بأنه لا يوجد أي قلق على ابنائهم.

وقالت ادارة المدرسة: نهيب بالسادة أولياء الأمور بعدم تصديق الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي

على جانب آخر آخر ، أصدرت إدارة مدرسة حدائق المعادي الرسمية للغات، بيانا عاجلا لأولياء أمور طلاب المدارس، قالت خلاله : ​حرصاً من إدارة مدرسة حدائق المعادي الرسمية لغات على سلامة أبنائنا الطلاب، وللحفاظ على البيئة التربوية والأخلاقية داخل المدرسة، نود التنبيه والتوعية بأمر بالغ الأهمية، ​لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة غريبة وخطيرة بين بعض الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وهي حيازة واستخدام "الشيشة الإلكترونية / الفيب (Vape)".

وأضافت: "​ولأننا نضع مصلحة أبنائنا وسلامتهم فوق كل اعتبار، ولا يمكن للجميع الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة التي تتفشى بشكل ينذر بالخطر، فقد قررت إدارة المدرسة اتخاذ إجراءات حاسمة ومشددة تنص على ما يلي :

أي طالب (في المرحلة الابتدائية، الإعدادية، أو الثانوية) يتم ضبط الشيشة الإلكترونية (الفيب) بحوزته داخل المدرسة، سيتم اتخاذ قرار بفصله نهائيًا من المدرسة دون تهاون.

​وقالت إدارة المدرسة المتمثلة في عبير محمد علي، مديرة المدرسة في بيانها: نشدد على جميع أولياء الأمور الكرام ضرورة المتابعة المستمرة لأبنائهم، وعدم السماح لهم بحمل هذه الأجهزة تحت أي حجة أو مبرر (مثل: "أخذتها لأصلحها"، "تخص صديقي"، "سأسلمها لشخص ما"... إلخ).

وأضافت إدارة المدرسة: أن بناء جيل واعٍ وسليم ببدنه وأخلاقه مسؤلية مشتركة بين البيت والمدرسة.. نرجو منكم التنبيه المشدد على أبناءنا والمحافظة عليهم.. شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم لما فيه مصلحة أبنائنا.