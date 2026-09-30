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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انهيار في أسبوع.. الجنيه الذهب يخسر 875 جنيها ويسجل هذا الرقم اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

واصل الجنيه الذهب تراجعه في السوق المصرية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ليسجل خسارة جديدة بعد يوم واحد فقط من الارتفاع، ليفقد 875 جنيها من قيمته خلال أسبوع واحد فقط، وسط موجة تذبذب عنيفة ضربت سوق الذهب بين خسائر كبيرة وارتفاعات طفيفة.

ماذا حدث للجنيه الذهب في أسبوع؟

بدأت موجة الهبوط القوية يوم الأحد الماضي، حيث كان سعر الجنيه الذهب مستقرا عند مستويات مرتفعة، قبل أن ينهار بشكل مفاجئ.

وسجل الجنيه الذهب يوم الأربعاء الماضي 23 سبتمبر 49798 جنيها، واستمر عند نفس المستوى يوم الخميس 24 سبتمبر 49798 جنيها، ثم ارتفع إلى 49917 جنيها يوم الجمعة 25 سبتمبر وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع.

وجاءت الضربة الكبرى يوم الإثنين 28 سبتمبر، حيث هوى الجنيه الذهب إلى 48720 جنيها، ليخسر أكثر من 1120 جنيها في يوم واحد، قبل أن يلتقط أنفاسه ويرتفع إلى 49077 جنيها أمس الثلاثاء 29 سبتمبر.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

وعاد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر للتراجع من جديد وسجل 49042 جنيها، مقابل 49077 جنيها أمس، بتراجع 35 جنيها، ليصل إجمالي خسائره خلال أسبوع من 49798 جنيها إلى 49042 جنيها بفارق 756 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وجاء تراجع الجنيه الذهب متأثرا بتراجع عيار 21، حيث سجل اليوم 6130.25 جنيه، مقابل 6224.75 جنيه يوم الأربعاء الماضي، بتراجع 94.50 جنيه في أسبوع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل عيار 24 اليوم 7006 جنيهات، مقابل 7114 جنيها يوم 23 سبتمبر، بتراجع 108 جنيهات في أسبوع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجلت أوقية الذهب اليوم 217910.96 جنيه، مقابل 221270.13 جنيه يوم 23 سبتمبر، بتراجع 3359.17 جنيه خلال أسبوع، مما يؤكد أن التراجع المحلي مرتبط بالخسائر العالمية.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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