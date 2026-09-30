الذهب يحاول تعويض خسائره بعد تراجع 245 جنيها في عيار 21.. ماذا حدث صباح اليوم؟

افتتحت أسعار الذهب في مصر تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 على حالة من الاستقرار الكامل عند نفس المستوى الذي سجلته في ختام تعاملات أمس المسائية، بعد أن شهدت ارتفاعاً طفيفاً في نهاية اليوم.

وجاء هذا الاستقرار ليوقف سلسلة التراجعات التي ضربت المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، إلا أن الأسعار لا تزال متراجعة بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى وصلت إليه خلال شهر سبتمبر الجاري.

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات

سجل سعر عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 7011 جنيه في بداية التعاملات الصباحية، وهو نفس السعر الذي أغلق عليه أمس الثلاثاء 29 سبتمبر.

وسجل عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر 6134.62 جنيه، مستقراً عند نفس سعر ختام أمس، بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده في التعاملات المسائية.

فيما سجل عيار 18 اليوم 5258.25 جنيه، وسجل عيار 14 اليوم 4089.75 جنيه، بنفس أسعار إغلاق أمس دون أي تغيير.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت أوقية الذهب 218066.48 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 49077 جنيه في بداية تعاملات اليوم.

الذهب متراجع عن أعلى سعر في الشهر

ورغم هذا الاستقرار، لا تزال أسعار الذهب متراجعة بقوة عن أعلى سعر سجلته خلال هذا الشهر، والذي كان يوم السبت 19 سبتمبر.

حيث كان قد سجل عيار 24 وقتها 7291 جنيه، ليخسر حتى اليوم 280 جنيه.

وسجل عيار 21 وقتها 6379.62 جنيه، ليخسر حتى اليوم 245 جنيه عن أعلى سعر.

وسجل الجنيه الذهب وقتها 51037 جنيه، ليكون قد خسر حتى صباح اليوم 1960 جنيه من قيمته مقارنة بأعلى سعر في الشهر.

ويترقب تجار الذهب حركة الأسعار خلال الساعات القادمة، خاصة مع فتح البورصة العالمية، لتحديد ما إذا كان الاستقرار سيستمر أم سيشهد السوق تحركاً جديداً.