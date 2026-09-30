قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تكلف الدفعة 107 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بأداء الخدمة العامة

مايا مرسي - وزيرة التضامن
مايا مرسي - وزيرة التضامن
كتب عبد الوكيل أبو القاسم

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدفعة 107 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، ممن يحملون الجنسية المصرية، بأداء الخدمة العامة لمدة عام كامل، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويشمل القرار الإناث على الإطلاق من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، دور أول 2026، بالإضافة إلى الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، شريطة مرور ثلاث سنوات على وضعهم تحت الطلب، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، دور أول 2026.

كما تضمن القرار الشباب الذين سبق صدور قرارات بتكليفهم في دفعات سابقة وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، حيث تم فتح باب التسجيل لهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل الإقامة، خلال مواعيد العمل الرسمية، بدءًا من الشهر الجاري.

وتُعد الخدمة العامة إحدى الآليات المهمة لدعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب في المجتمع، وتنمية روح المشاركة المجتمعية، فضلًا عن تأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي واكتساب مهارات جديدة، بما يسهم في بناء قدراتهم المهنية.

وتتنوع مجالات تكليف الخدمة العامة لتشمل عددًا من الوزارات والجهات، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع المعاهد الأزهرية، والنيابة العامة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وفقًا لاحتياجات المجتمع بكل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد مكلفي الخدمة العامة خلال عام 2025/2026 نحو 140,276 مكلفًا.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي الخدمة العامة مايا مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

الخناق الحنجري

بعد انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن الخناق الحنجري

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد