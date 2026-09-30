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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يكلف النائبة شذا أحمد أمينًا مساعدًا لأمانة الشباب المركزية بالحزب

النائبة شذا ، أحمد أمين مساعد الأمانة الشباب المركزية بالحزب الشعب الجمهوري
النائبة شذا ، أحمد أمين مساعد الأمانة الشباب المركزية بالحزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

أعلن حزب الشعب الجمهوري تكليف النائبة الدكتورة شذا أحمد بمنصب أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بالحزب، وذلك في إطار استكمال التشكيل التنظيمي للأمانة المركزية وتعزيز دور الشباب في منظومة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت النائبة الدكتورة شذا أحمد، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، أن التكليف يمثل مسؤولية جديدة للعمل على تطوير آليات التواصل مع الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والحزبي، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في دعم مسيرة الحزب.

وقالت إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تأهيل الكوادر الشبابية، وتوفير مساحات أكبر للمشاركة والتعبير عن الرؤى والمقترحات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في العمل العام.

وأضافت أن أمانة الشباب ستعمل على تعزيز التواصل مع شباب الحزب في مختلف المحافظات، ودعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب تطوير أدوات العمل الشبابي بما يتناسب مع المتغيرات والتحديات الراهنة

حزب الشعب الجمهوري النائبة الدكتورة شذا أحمد الشباب منظومة العمل الحزبي العمل السياسي والحزبي

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