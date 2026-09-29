حزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيل الأمانات النوعية المركزية.. قيادات جديدة لتعزيز العمل الحزبي وتطوير الأداء المؤسسي

أعلن حزب الشعب الجمهوري تشكيل الأمانات النوعية المركزية، متضمنًا أمناء الأمانات والأمناء المساعدين، في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والاستفادة من الخبرات والكوادر المتخصصة في مختلف الملفات، بما يدعم خطط الحزب ويعزز فاعلية أماناته خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التشكيل الجديد في إطار توجه الحزب نحو تطوير منظومة العمل الداخلي، وتوزيع المسؤوليات وفقًا لطبيعة كل ملف وتخصصه، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق المشاركة في إعداد الرؤى والمقترحات، وتعزيز التواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا والملفات ذات الأولوية.

تفاصيل تشكيل حزب الشعب الجمهوري

وضم التشكيل الجديد عددًا من القيادات والكوادر الحزبية، حيث تولى النائب إيهاب وهبه لبيب أمانة حقوق الإنسان، والنائب نشأت صلاح عبد المحسن حته أمانة العمل الجماهيري، والنائب زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري أمانة التخطيط والتطوير، والنائب نور الدين مصطفى طه مرعي أمانة الشؤون الصحية، وفؤاد سعد عبد السلام القاضي أمانة التجارة الداخلية والخارجية، فيما تولى أحمد إسلام محمد السيد منصب أمين مساعد أمانة التنظيم.

كما شمل التشكيل تولي النائب كريم نبيل مدحت سالم أمانة التثقيف والتدريب السياسي، وشريف محمد رياض هلال منصب أمين مساعد أمانة التثقيف والتدريب السياسي، ومحمد خليل سيد أحمد أمانة الشباب، والنائبة شذا أحمد حبيب منصب أمين مساعد أمانة الشباب، والنائب محمد يسري عباده أمانة الشؤون العربية والأفريقية، والنائب عادل فاروق البدرماني أمانة الزراعة والأمن الغذائي.

وتضمن التشكيل أيضًا تولي النائب مصطفى عبد الكريم محمد البهي أمانة العضوية، ومحمد محسن خليفة منصب أمين مساعد أمانة العضوية، والنائب طارق سيد توفيق الطويل أمانة التعليم والبحث العلمي، والنائبة أمال إبراهيم عبد الحميد السيد أمانة المرأة، والنائبة نانسي نعيم مهني بطرس أمانة العلاقات العامة والحكومية، والنائبة ولاء هرماس السيد متولي أمانة التقييم والمتابعة.

وشملت الأسماء حسانين أحمد توفيق محمد أمينًا لأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة أمل مصطفى حسين عصفور أمينًا لأمانة الشؤون البرلمانية، وأحمد محمد سيف النصر عثمان أمينًا مساعدًا لأمانة الشؤون البرلمانية، والنائبة نجوى علي الألفي أمينًا لأمانة المصريين بالخارج، والنائب إسماعيل موسى إسماعيل أمينًا لأمانة الشؤون الرياضية، والنائبة نجلاء محمود أحمد العسيلي أمينًا لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

النائبة إيلاريا سمير حارص أمانة السياحة والآثار

كما تولى طارق رجب جيوشي محمد أمانة الصناعة، وأحمد عبد الله حبيب أمانة المجالس المحلية، والنائبة إيلاريا سمير حارص أمانة السياحة والآثار، والنائبة سهير عطية نجيب حسن أمانة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فيما تولى النائب عمرو أحمد إبراهيم عويضة منصب أمين مساعد أمانة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والنائب ياسر نصر الهواري أمانة التضامن الاجتماعي، وصبري يس دويدار أمانة الشؤون الدينية.

تشكيل الأمانات النوعية المركزية

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن استكمال تشكيل الأمانات النوعية المركزية يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الأداء التنظيمي، وتعزيز العمل المؤسسي، والاستفادة من الكفاءات والخبرات في إدارة الملفات المتخصصة، بما يدعم قدرة الحزب على طرح رؤى ومبادرات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع، ويعزز دوره السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الحزب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف المستويات التنظيمية، والعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى التخصص والكفاءة، بما يضمن تحويل الخطط والرؤى إلى جهود فاعلة ومبادرات ملموسة تخدم المواطنين وتدعم مسار العمل الحزبي.