الشعب الجمهوري يعيد تشكيل أمانته المركزية الجديدة | خاص

كشفت مصادر مطلعة أن حزب الشعب الجمهوري يستعد للإعلان، بعد قليل، عن التشكيل الجديد للأمانة المركزية للحزب، وذلك في إطار استكمال هيكله التنظيمي وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات والمرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التشكيل الجديد يأتي ضمن خطة الحزب لإعادة ترتيب الأمانة المركزية وتطوير آليات العمل التنظيمي، بما يدعم خطته للتحرك خلال الفترة المقبلة، ويعزز من أداء أماناته المختلفة على المستويين التنظيمي والسياسي.

استكمال البناء التنظيمي للحزب خلال الفترة المقبلة

ومن المنتظر أن يتضمن الإعلان أسماء عدد من القيادات التي ستتولى مسؤوليات داخل الأمانة المركزية، في خطوة تستهدف استكمال البناء التنظيمي للحزب خلال الفترة المقبلة.