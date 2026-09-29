عمرو ناصر يشارك في جزء من مران الزمالك

شارك عمرو ناصر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في كأس عاصمة مصر.

جاء ذلك في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.

ويحرص الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب باستمرار والاطمئنان عليه قبل المشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر