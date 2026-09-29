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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الاتصالات والمواصلات البحريني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
أ ش أ

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير الاتصالات والمواصلات بمملكة البحرين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح.


وتناول اللقاء أهمية ترسيخ قيم التعايش السلمي والحوار والتفاهم المتبادل، وتعزيز أمن واستقرار الأوطان، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.


واستعرض قداسة البابا تجربة ملتقيات الشباب ودورها في بناء قدراتهم وتنمية شخصياتهم، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني لديهم، وإعدادهم للمشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعاتهم..مؤكدا أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل يسوده السلام والتعاون والاحترام المتبادل.

البابا تواضروس المقر البابوي استقبل وزير الاتصالات مملكة البحرين

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