حسن سلامة: ما يحدث في الإقليم ينعكس على الداخل المصري.. والقضية الفلسطينية قضية أمن قومي

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الداخل المصري، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقة بين تطورات القضية الفلسطينية ووعي المواطن المصري، في ظل محاولات استهداف الوعي وإثارة البلبلة.

وقال حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على مجموعة من الثوابت الواضحة، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتابع أن الرئيس السيسي أكد أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يكون ممكنًا دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بما يضمن الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية.

القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن التأكيد المصري المستمر على هذه الثوابت يأتي في إطار رؤية تعتبر استقرار المنطقة والقضية الفلسطينية من القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتغيرات متلاحقة.