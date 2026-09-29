وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة

ألمحت الوكالة الدولية للطاقة إلى إمكانية الإفراج عن مزيد من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتخفيف نقص الإمدادات، وذلك في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول - خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الأيرلندية دبلن اليوم الثلاثاء- إن الوكالة أفرجت منذ مارس الماضي عن 400 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية، وإن ثلث هذه الكمية لم يصل بعد إلى الأسواق.

وأوضح بيرول أن الكميات التي جرى الإفراج عنها تمثل نحو 20% من إجمالي الاحتياطيات، بينما لا يزال 80% منها متاحا، مضيفا أنه إذا اقتضت الحاجة ووافقت الدول الأعضاء، فإن الوكالة مستعدة للتحرك لمواجهة تحديات الأسواق الحالية والمستقبلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استخدام مزيد من الاحتياطيات "ليس على رأس أجندة الوكالة حاليا".

ومن جانبه، قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن إن دول الاتحاد أنفقت أكثر من 100 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة منذ اندلاع الحرب في إيران، دون أن تحصل مقابل ذلك على "جزيء واحد إضافي من الغاز أو النفط".

وأضاف يورجنسن أن اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز أدى إلى تشديد إمدادات النفط والديزل عالميا، داعيا إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية للكهرباء والطاقة للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري المستورد.

وأشار المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إلى أن أوروبا من أكثر المناطق تعرضا لمخاطر نقص الديزل، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، موضحا أن الولايات المتحدة وفرت نحو نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل خلال أغسطس الماضي، في وقت تراجعت فيه إمدادات الديزل الأوروبية منذ دخول عقوبات الاتحاد على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ عام 2023 .

وتأتي هذه التطورات بينما تدرس الولايات المتحدة فرض قيود على صادرات الديزل، وهو ما حذرت منه جهات اقتصادية وصناعية من جانبي الأطلسي.

ووفقا لتقديرات "أوكسفورد إيكونوميكس"، فإن فرض حظر أمريكي كامل على صادرات الديزل قد يرفع أسعار الجملة في أوروبا بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وقد يضيف ما بين 0.50 و0.60 يورو إلى سعر اللتر للمستهلكين، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة. وفي المقابل، حذرت مجموعات تجارية أمريكية من أن الحظر قد يدفع المصافي إلى خفض الإنتاج، ما قد يؤثر أيضا على إمدادات البنزين ووقود الطائرات، بينما قال وزير الطاقة الأيرلندي داراج أوبراين إن فرض الحظر يبدو "غير مرجح" لكنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد وعدم التهاون.