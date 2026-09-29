منتخب الجزائر يحقق تعادلاً ثميناً مع منتخب بوروندي

انتهت مواجهة منتخب الجزائر ومستضيفه منتخب بوروندي على وقع التعادل المثير (2-2) الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وجاءت انطلاقة منتخب بوروندي قوية ومباغتة بتسجيله هدفين، الأول أحرزه فارس شايبي لاعب منتخب الجزائر بالخطأ فيمرماه في الدقيقة 5.





وفي الدقيقة 12 أحرز جان كلود جيروموجيشا الهدف الثاني الأصحاب الأرض.

وضيق منتخب محاربي الصحراء الفارق بتسجيله الهدف الأول بواسطة محمند بشير بلومي في الدقيقة 30 قبل أن يدركعادل بولبينة التعادل للضيوف بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 63.