الأحداث تدور عام 2007.. تفاصيل فيلم أضعف خلقه لأحمد حلمي

يعود الفنان الكبير أحمد حلمي الي السينما من خلال فيلمين دفعة واحدة، بعد غياب استمر لسنوات عن الشاشة الكبيرة.

وواحد من تلك الافلام هو فيلم اضعف خلقه، والتي انتهي من تصويره خلال الفترة الماضية، وتدور أحداث الفيلم في عام 2007.





تفاصيل الفيلم:

ويجسد أحمد حلمي داخل الاحداث عالم حيوانات، يعمل بحديقة الحيوان، يتعرض الي ضغط مادي شديد بعد ان يفاجي بحمل زوجته، وخلال تلك المرحلة يعرض عليه تهريب بعض الحيوانات من الحديقة مما يجعله موقف صعب، ومواجهه بين ضميره والظرف الصعب الذي يمر به.

ويتعاون أحمد حلمي في "أضعف خلقه" مع المخرج عمر هلال، حيث يعد العمل التعاون الاول بين حلمي والنجمة هند صبري، التي تعتبر إحدى أبرز النجمات العربيات وأكثرهن تقديراً على الساحة الدولية.

"أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال الذي سبق أن قدم فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وفاز بعدة جوائز، وكان هو أول تعاون له مع فيلم كلينك، كما كان أيضًا هو الاختيار الرسمي لمصر لتمثيلها في جوائز الأوسكار.