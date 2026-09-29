الفيلم الوثائقي «محفوظ وهي» على المسرح الصغير بدار الأوبر

فوق خشبة المسرح الصغير تعرض دار الأوبرا المصرية، فيلم «محفوظ وهي»، من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في الساعة السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، ضمن فعاليات نادي السينما الذي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وعقب العرض تُقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة كل من الكاتب والإعلامي شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي إمام أحمد، مدير إدارة المحتوى بقناة الوثائقية، والكاتب الصحفي سيد محمود، كاتب ومعد الفيلم، ومحسن عبد الغني، مخرج الفيلم.



وتدور الندوة حول عالم المرأة في أدب الأديب الكبير نجيب محفوظ، متناولة التجربة الفنية والفكرية لفيلم محفوظ وهي، وما يقدمه من معالجة وثائقية، إلى جانب مناقشة مراحل إعداد وتنفيذ العمل، وأبرز الرؤى التي انطلق منها صناعه.



ويدير الندوة الدكتور أحمد سعد الدين، في لقاء يجمع صناع الفيلم بعدد من المهتمين بالسينما والفنون والثقافة، ضمن أنشطة دار الأوبرا المصرية وبرامجها الثقافية والفكرية.