حركة تنقلات بين مأموري أقسام شرطة الجيزة

شهدت مديرية أمن الجيزة حركة تنقلات جديدة شملت عددًا من القيادات الأمنية ومأموري أقسام الشرطة، وذلك في إطار إعادة توزيع القيادات وتدعيم منظومة العمل الأمني بمختلف القطاعات.

وتضمنت الحركة إسناد مأمورية قسم شرطة الهرم إلى العميد هاني فوزي، بينما تولى العميد أحمد طارق مأمورية قسم شرطة بولاق الدكرور، في حين جرى تكليف العميد عادل السباعي بمأمورية قسم شرطة إمبابة.

وشملت حركة التنقلات أيضًا تولي العميد أحمد بهيج مأمورية قسم شرطة أكتوبر الجديدة، ضمن التغييرات التي جرى اعتمادها بعدد من المواقع القيادية بمديرية أمن الجيزة.

وفي قطاع شؤون الأفراد، تضمنت الحركة تكليف العميد حسام السيسي بمنصب مدير شؤون الأفراد بمديرية أمن الجيزة، بينما تولى العميد هشام بهجت مسؤولية قسم الترحيلات بالمديرية.

وتأتي حركة التنقلات في إطار خطة مديرية أمن الجيزة لإعادة توزيع القيادات والاستفادة من الخبرات الأمنية، بما يدعم سير العمل داخل أقسام الشرطة والقطاعات المختلفة.