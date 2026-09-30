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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعافي أسعار الذهب في مصر .. والجرام عيار 24 يُسجّل 7011 جنيهًا

الذهب
الذهب
آية الجارحي

تعافت أسعار الذهب في مصر  متأثرة بتعافى سعر الذهب عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء .

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7011 جنيهًا للشراء. 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 30-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4183 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5259 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7011 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 49.080 جنيهًا

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.


 

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