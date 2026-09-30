موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الفريق الأبيض في عبور الدور التمهيدي الأول على حساب إيه إس بورت الجيبوتي.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة 16 أكتوبر المقبل، على ملعب «أماهورو» بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويخوض الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

موعد سفر الزمالك إلى رواندا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة مساء الاثنين 12 أكتوبر، متجهة إلى العاصمة الرواندية كيجالي، على أن تصل فجر الثلاثاء 13 أكتوبر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي يوم السبت 24 أكتوبر، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الزمالك يتخطى إيه إس بورت

وكان الزمالك قد حجز مقعده في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا بعد تخطي إيه إس بورت الجيبوتي في الدور الأول، ليضرب موعدًا مع الجيش الرواندي في المرحلة التالية من البطولة.