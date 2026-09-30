خالد محمود: أحمد العوضي شجّعني للعودة إلى الدراما.. و«سلطان الديب» يحمل العديد من المفاجآت | خاص

كشف الفنان خالد محمود عن تفاصيل عودته إلى الدراما بعد فترة طويلة من الغياب، مشيرًا إلى أن تعاونه مع النجم أحمد العوضي في مسلسل «سلطان الديب» كان أحد أهم الأسباب التي شجّعته على العودة إلى الساحة الفنية من جديد.

وأكد خالد محمود في مداخلة هاتفية خاصة لموقع صدى البلد الإخباري أن اتصال الفنان أحمد العوضي به كان بمثابة الدافع الأساسي لاتخاذ قرار العودة، موضحًا أنه يكن له محبة وتقديرًا كبيرين، ويتابع أعماله باستمرار، لما يقدمه من أعمال يرى أنها تتوافق مع رؤيته تجاه الفن والدراما.

وقال خالد محمود خلال المداخلة: «العودة للدراما بعد فترة من الغياب بمسلسل سلطان الديب مع أحمد العوضي هي اللي حمسني للعودة، ولقيت اتصال جميل من النجم أحمد العوضي، وأنا بحبه ومتابع أعماله، لأنه بيتوافق دائمًا معايا».

وأضاف: «أحمد العوضي دائمًا بيقدم مسلسلات ليها هدف وقيمة، وبيعمل بصمة في كل بيت، وده اللي بقول إنه متوافق معايا طول عمري، لأن من أول ما بدأت وأنا بقدم في أي عمل رسالة، وباخد الفن على إنه رسالة».

وأشار الفنان خالد محمود إلى أنه لم يتردد في قبول العمل بمجرد أن تلقى اتصالًا من أحمد العوضي، قائلًا: «أول لما كلمني وافقت على طول، لأنه بطل شعبي بمعنى الكلمة، وآراء الناس وحبهم له يؤكدوا ده».

وتحدث خالد محمود عن الأجواء التي تجمعه بفريق عمل مسلسل «سلطان الديب»، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه عودته إلى الدراما من خلال هذا العمل، لافتًا إلى أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأوضح: «أنا في منتهى السعادة بالمشاركة في العمل، وإن شاء الله المسلسل يكون فيه العديد من المفاجآت للجمهور».

ولم تتوقف أنشطة خالد محمود خلال الفترة المقبلة عند الدراما، إذ كشف خلال المداخلة عن خوضه تجربة جديدة من خلال تقديم بودكاست يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية التي تمس حياة الجمهور بشكل مباشر.

وأشار إلى أن البودكاست يتناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق، إلى جانب العديد من الأمور والمشكلات الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف من التجربة هو طرح هذه الموضوعات ومناقشتها بصورة قريبة من الناس.

وقال خالد محمود: «بقدم أيضًا بودكاست، بيتكلم عن مشاكل الطلاق والزواج والعديد من الأمور الاجتماعية، ودي تجربة جديدة بالنسبة لي».

وتأتي عودة خالد محمود إلى الدراما بالتزامن مع استعداده للمشاركة في «سلطان الديب»، في تجربة تجمعه بالفنان أحمد العوضي، وسط حالة من الترقب لما سيقدمه العمل من أحداث وشخصيات، خاصة مع تأكيد خالد محمود أن المسلسل يتضمن العديد من المفاجآت.

ويُعد خالد محمود من الفنانين الذين قدموا خلال مسيرتهم الفنية مجموعة متنوعة من الأدوار في السينما والتليفزيون، وحرص خلال حديثه على التأكيد على رؤيته للفن باعتباره وسيلة لتقديم رسائل وقضايا تلامس الجمهور، وهو ما دفعه إلى اختيار العودة من خلال عمل يرى أنه يحمل قيمة وهدفًا.

ومن المنتظر أن يكشف العمل خلال الفترة المقبلة عن المزيد من تفاصيل الشخصيات والأحداث، بالتزامن مع استعدادات فريق العمل للعرض، فيما يترقب الجمهور عودة خالد محمود إلى الدراما وتعاونه مع أحمد العوضي في «سلطان الديب».

ويشارك في بطولة «سلطان الديب» أحمد العوضي، يارا السكري ، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج تامر مرسي، فيما تتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل