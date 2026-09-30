"يوم سيادة الدولة".. احتفالات في شوارع العراق بانتهاء مهمة التحالف الدولي

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن 30 سبتمبر يمثل محطة مهمة في تاريخ العراق، مع اكتمال انسحاب آخر جنود التحالف الدولي ومعداته من البلاد، ضمن مراسم أقيمت في مقر قيادة العمليات المشتركة بحضور رئيس الوزراء.

وأوضحت التميمي أن الانسحاب شمل أيضاً قاعدة أربيل، فيما أُخليت قاعدة فيكتوريا بمحيط مطار بغداد الدولي قبل يومين، مؤكدة خلو القواعد العراقية من قوات التحالف الدولي، بالتزامن مع احتفالات رسمية وشعبية بـ"يوم السيادة" في بغداد وعدد من المحافظات.

وأضافت أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت مغادرة قواتها العراق، مع استمرار الدعم في مجالي الاستخبارات والتدريب، مشيرة إلى بقاء مستشارين أميركيين في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل، دون وجود عسكري للتحالف الدولي.