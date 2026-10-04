أستاذ تمويل واستثمار: منتدى العلمين إفريقيا يضاهي دافوس خلال السنوات المقبلة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن منتدى العلمين إفريقيا للأعمال يمثل منصة عالمية إفريقية تحمل رؤية لتعزيز ظهور الفرص والمميزات الاقتصادية في القارة الإفريقية، موضحًا أن القارة تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وتمتلك العديد من الثروات والخيرات التي يمكن أن تقوم عليها مشروعات استثمارية وفرص عالمية متعددة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التكتل الذي تتبناه الدولة المصرية من خلال منتدى العلمين إفريقيا يمكن أن يضاهي منتدى دافوس أو يمثل نموذجًا شبيهًا به خلال السنوات المقبلة.

وأشار، إلى إمكانية جمع القادة والشخصيات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يجعل الرؤية الاقتصادية أكثر حضورًا في القرارات الاقتصادية والسياسية بالقارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى مشاركة نحو 1500 شخصية حكومية ورجل أعمال ومستثمر.

ولفت، إلى أن المنتدى يمكن أن يشهد إعلان العديد من المبادرات التي تُجرى عليها دراسات لمشروعات في البنية التحتية، إلى جانب بحث سبل التواصل والتشابك بين الدول الإفريقية، معربًا عن أمله في أن يسهم المنتدى في القضاء على صراعات الدول الإفريقية، من خلال تغليب المصالح الاقتصادية والاستثمارية وحكمة العقل، وإنهاء النزعات القبلية والمنازعات السياسية بين الدول، بحيث تصبح مصالح المواطن هي التي تحكم رؤية قادة القارة الإفريقية.