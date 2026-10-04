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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى العلمين ترسم مستقبل التعاون الاقتصادي الأفريقي

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» عكست رؤية مصرية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وتحويل مواردها وإمكاناتها إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار.

رؤية مصرية للتكامل الاقتصادي

وأوضحت هناء أنيس رزق الله أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أهمية الانتقال بالعلاقات الأفريقية إلى مرحلة أكثر فاعلية من التعاون الاقتصادي، تقوم على تعزيز التجارة والاستثمارات والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها دول القارة.

منتدى العلمين منصة للشراكات

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية إن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ورواد الأعمال، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات اقتصادية جديدة وتنفيذ مشروعات عابرة للحدود.

القطاع الخاص محرك للتنمية

وأكدت أن دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق النمو، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية.

الشباب ثروة القارة

وأضافت أن الاستثمار في الشباب الأفريقي يجب أن يكون أولوية، من خلال دعم التعليم والتدريب والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحويل الطاقات البشرية إلى قوة إنتاجية قادرة على قيادة التنمية.

التجارة الحرة فرصة واعدة

وأكدت هناء أنيس رزق الله أن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة لتعزيز حركة السلع والخدمات والاستثمارات، داعية إلى تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات وشبكات إنتاج وتجارة حقيقية.

مصر ودعم التكامل الأفريقي

واختتمت بالتأكيد على أن استضافة مصر للمنتدى تعكس حرصها على دعم التعاون الاقتصادي الأفريقي، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار والشراكات، بما يعزز قدرة القارة على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

بمجلس النواب النائبة هناء أنيس رزق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي

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