هشام بدوي يرفع الجلسة الأولى.. البرلمان يستعد لحسم خريطة اللجان النوعية

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة الأولى للمجلس اليوم، الأحد، بعد استكمال جانب من الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، في إطار ترتيبات المجلس لانطلاق أعماله التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الحالي.

ويشهد مجلس النواب اليوم عقد 3 جلسات عامة، تستهدف استكمال تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وصولًا إلى إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتبها.

الجلسة الأولى.. إعلان القوائم وفتح باب الاعتراضات

وانطلقت الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وشهدت إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، مع فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً من جانب أعضاء مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمراجعة القوائم وإقرارها في صورتها النهائية وفقًا للإجراءات المنظمة لعمل المجلس.

الجلسة الثانية.. حسم القوائم النهائية

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك عقب دراسة الاقتراحات والاعتراضات التي تقدم بها أعضاء المجلس.

الجلسة الثالثة.. إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان

وتتجه أنظار المجلس في الجلسة الثالثة، المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، إلى إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وتشمل الانتخابات اختيار رؤساء اللجان، والوكيلين، وأمين السر لكل لجنة، بما يستكمل الهيكل التنظيمي للجان ويمهد لبدء أعمالها رسميًا.

25 لجنة تقود العمل التشريعي والرقابي

وتضم لجان مجلس النواب النوعية 25 لجنة متخصصة، تمثل المحاور الرئيسية للعمل التشريعي والرقابي، حيث تتولى دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، إلى جانب مناقشة الأدوات الرقابية في نطاق اختصاص كل لجنة.

ويأتي استكمال تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها كخطوة أساسية لبدء نشاط المجلس بصورة كاملة، والانطلاق في مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على أجندته خلال دور الانعقاد الحالي.