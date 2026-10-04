ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلالة ريهام حجاج..

و ظهرت ريهام بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال أنيقة و ملفته توب باللون البنى الفاتح اتسم بالقماش القطيفة .

وتعد الفنانة ريهام، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريهام في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

حرص رجل الأعمال محمد حلاوة ، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام حجاج، معبرًا عن مشاعره تجاهها برسالة حملت كلمات من الحب والتقدير، متمنيًا أن تواصل حياتهما معًا وسط المزيد من السعادة والاستقرار.

وكتب محمد حلاوة: «لزوجتي وبنتي وصاحبتي وشريكة حياتي وكل حاجة في حياتي.. عدى بينا سنين كتير مع بعض وإن شاء الله لسه مستنيانا سنين أكتر وأجمل».

وأضاف: «أنتى بتدى لحياتنا كل السعادة والفرحة.. كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى.. وربنا يخليكى لينا ولعيلتنا ولولادنا.. وليا أنا كمان».





