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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حلاوة يحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج برسالة رومانسية

محمد حلاوة وريهام حجاج
محمد حلاوة وريهام حجاج
يمنى عبد الظاهر

حرص رجل الأعمال محمد حلاوة ، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام حجاج، معبرًا عن مشاعره تجاهها برسالة حملت كلمات من الحب والتقدير، متمنيًا أن تواصل حياتهما معًا وسط المزيد من السعادة والاستقرار.

وشارك محمد حلاوة رسالته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا مكانة ريهام حجاج الخاصة في حياته، واصفًا إياها بأنها زوجته وصديقته وشريكة حياته.

وكتب محمد حلاوة: «لزوجتي وبنتي وصاحبتي وشريكة حياتي وكل حاجة في حياتي.. عدى بينا سنين كتير مع بعض وإن شاء الله لسه مستنيانا سنين أكتر وأجمل».

وأضاف: «أنتى بتدى لحياتنا كل السعادة والفرحة.. كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى.. وربنا يخليكى لينا ولعيلتنا ولولادنا.. وليا أنا كمان».

ويذكر أن أكدت الفنانة ريهام حجاج إيمانها الكبير برسالة الفن ودوره المؤثر في المجتمع، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تمتلك قدرة حقيقية على توعية الجمهور وإيصال رسائل إيجابية تسهم في تنوير الناس.

وخلال تصريحات تلفزيونية، قالت ريهام حجاج إن الفن من أهم الوسائل التي يمكن أن تؤثر في فكر وسلوك الأفراد، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل قيمة ورسالة للجمهور، إلى جانب الجانب الترفيهي الذي يبحث عنه المشاهد.

وأضافت أن الحياة بطبيعتها لا تخلو من الصعوبات والاختبارات، موضحة أن كل إنسان يمر بابتلاءات وتحديات مختلفة، وأن التعامل معها بالصبر والإيمان هو السبيل لتجاوزها والاستفادة من دروسها.

وأشارت إلى أن النجاحات التي يحققها الإنسان تأتي بعد الكثير من الجهد والتضحيات، مؤكدة أن التجارب الصعبة تسهم في بناء الشخصية وتمنح الإنسان خبرات تساعده على الاستمرار وتحقيق أهدافه.

وشددت ريهام حجاج على أهمية التمسك بالأمل والتفاؤل مهما كانت الظروف، لافتة إلى أن الإيمان والعمل الجاد يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.



 

رجل الأعمال محمد حلاوة الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج محمد حلاوة

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