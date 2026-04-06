تحرك عاجل من «صناعة الشيوخ» وحلول غير تقليدية لدعم المصانع

شهد اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة اليوم الاثنين، مناقشات موسعة بشأن التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التصنيع في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، و سبل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية.

و​تأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت يسعى فيه قطاع الصناعة المصري إلى إثبات قدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي كبديل استراتيجي للاستيراد.

وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة دون حضور ممثلي للحكومة طالب أعضاء اللجنة بضرورة رفع الوعي المجتمعي بالأحداث الجارية وتأثيراتها المباشرة على تدفق سلاسل الإمداد.

كما طالبوا ​برفع الطاقة التشغيلية ودراسة سبل دفع عجلة الإنتاج في المصانع والشركات للعمل بالطاقة القصوى لتعويض أي نقص محتمل، وبحث إمكانية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت الصناعية لتقليل تكلفة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

​كما طالب اعضاء اللجنة بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الدولية، مع الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة السلع.

و أصدرت اللجنة البرلمانية توصيات هامة في نهاية اجتماعها، مؤكدة حتمية إيجاد حلول "خارج الصندوق" لمساندة الكيانات الصناعية في مواجهة التأثيرات الجيوسياسية،

من جانبه، أكد النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع المضاربات، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المحتكرين لضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.

وطالب بتفعيل المبادرات، وسرعة إطلاق وتنفيذ مبادرات دعم الصناعة المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب التسوية العاجلة لمستحقات المصانع المتعلقة بمديونيات المرافق (غاز – كهرباء – مياه) لضمان استمرارية التشغيل ودراسة حزمة من الإجراءات الإدارية والتي من شأنها المساعدة في انتظام العمل داخل المصانع وإزالة المعوقات البيروقراطية.