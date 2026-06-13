أعلى عائد في 2026.. مميزات شهادة الادخار سند الجديدة بعد قرار المركزي

أطلق البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات المالية التي دفعت البنوك إلى طرح أوعية ادخارية جديدة تستهدف جذب المدخرات وتعزيز أدوات الاستثمار الآمن، ومن بينها شهادة الادخار سند 2026 من بنك ناصر، التي تأتي بعائد تنافسي يعد من الأعلى في السوق المصرفي خلال الفترة الحالية، وينصح بها الخبراء، باعتبارها الخيار الأفضل لمن يبحث عن تجميد أمواله لمدة قصيرة (سنة واحدة).

«سند» استثمار منخفض المخاطر وعائد ثابت

تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تفاصيل الشهادة الجديدة، من حيث مدة الاستثمار، ونسبة العائد، ودورية الصرف، بالإضافة إلى العائد المتوقع على المبالغ المختلفة، وعلى رأسها حساب أرباح مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

وتُعد شهادة «سند» واحدة من الأدوات الادخارية التي تستهدف العملاء الباحثين عن استثمار منخفض المخاطر وعائد ثابت أو متدرج، في ظل تغيرات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، ما يجعلها خيارًا مطروحًا بقوة أمام المدخرين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عائد مضمون نسبيًا.

مميزات شهادة «سند» من بنك ناصر الاجتماعى 2026

وفقاً للموقع الرسمى للبنك، تأتى شهادة «سند» لتلبى احتياجات العملاء الباحثين عن استثمار قصير الأجل بمميزات استثنائية:

مدة الشهادة: عام واحد فقط.

دورية الصرف: تمنحك الشهادة حرية الاختيار بين عائد 18% يُصرف سنوياً، أو عائد 17% يُصرف شهرياً.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ الاكتتاب من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تاريخ احتساب الفائدة: يبدأ احتساب العائد من اليوم التالى للشراء مباشرة.

الاقتراض بضمانها: يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان شهادة سند بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها وبشروط ميسرة.

قائمة شهادات بنك ناصر المتاحة فى عام 2026

بجانب شهادة «سند»، يقدم بنك ناصر باقة متنوعة من المنتجات الادخارية المناسبة لكافة الفئات:

ـ شهادة «رد الجميل» (لكبار السن)

المدة: 3 سنوات.

العائد: 18.25% (صرف سنوي) أو 16.75% (صرف شهري).

ـ الشهادة التراكمية (3 سنوات)

العائد: 20.5% يُصرف دفعة واحدة فى نهاية مدة الشهادة.

الشهادة التراكمية (18 شهراً)

العائد: 18.5% يُصرف فى نهاية مدة الشهادة (سنة ونصف).

ـ الشهادة الثلاثية (الاستثمارية)

المدة: 3 سنوات.

دورية العائد: 18% سنوى، أو 17% ربع سنوى، أو 16.5% شهرى.

حساب «يوم بيوم» من بنك ناصر.. عائد يومى تراكمي

للراغبين فى سيولة مالية مع استمرار الربح، يوفر البنك حساب «يوم بيوم» الجارى بمميزات بنكية متكاملة:

الفائدة: عائد يومى تراكمى يصل إلى 11.75%.

الخدمات: إصدار بطاقات خصم مباشر، وخدمات سحب وإيداع مرنة.

الميزة: يضاف العائد يومياً لرصيد الحساب، مما يجعله خياراً مثالياً لإدارة النفقات اليومية.

خطوات وأوراق شراء شهادات بنك ناصر

يمكن للأفراد المصريين التوجه إلى أى فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة فى المحافظات مع إحضار الأوراق التالية:

ـ أصل بطاقة الرقم القومى سارية وصورة منها.

ـ المبلغ المراد استثماره (الحد الأدنى 1000 جنيه).

ـ ملء نموذج طلب شراء الشهادة وتحديد دورية صرف العائد المفضلة.