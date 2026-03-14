أعلى أرباح خلال عام.. شهادة سند الجديدة 2026 من بنك ناصر بعائد مرتفع

شهدت محركات البحث في مصر خلال الأيام الأخيرة، زيادة ملحوظة في الاهتمام بشهادات الادخار الأعلى عائدًا، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، وهو ما دفع العديد من البنوك إلى إعادة ترتيب منتجاتها الادخارية وتقديم خيارات جديدة أو تحديث الشهادات القائمة بهدف جذب المدخرات وتوفير بدائل استثمارية مناسبة للمواطنين، لتبرز شهادة الادخار الجديدة «سند» التي يطرحها بنك ناصر الاجتماعي، كواحدة من أبرز الأوعية الادخارية المطروحة في السوق المصرفي خلال عام 2026، نظرًا لما تقدمه من عائد تنافسي ومزايا متعددة تناسب الراغبين في استثمار أموالهم لفترة قصيرة مع تحقيق عائد ثابت ومضمون.

مميزات شهادة «سند» من بنك ناصر الاجتماعي

تقدم شهادة «سند» مجموعة من الخصائص التي تجعلها خيارًا مناسبًا لفئة كبيرة من العملاء، خاصة الباحثين عن استثمار آمن بعائد ثابت. ومن أبرز هذه المميزات أن مدة الشهادة تصل إلى عام واحد فقط، ما يجعلها مناسبة لمن يفضلون الاستثمارات قصيرة الأجل دون تجميد أموالهم لفترات طويلة.

كما يتيح البنك لحاملي الشهادة حرية اختيار دورية صرف العائد، حيث يمكن الحصول على عائد سنوي يصل إلى 18% يُصرف مرة واحدة سنويًا، أو عائد بنسبة 17% يتم صرفه بشكل شهري، وهو ما يمنح العملاء مرونة في إدارة دخلهم والاستفادة من العائد بشكل منتظم.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة «سند» من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المواطنين. كذلك يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي مباشرة لشراء الشهادة، وهو ما يعد ميزة إضافية للراغبين في تحقيق أرباح سريعة.

ومن المزايا الأخرى التي يقدمها بنك ناصر إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، مع توفير شروط ميسرة للسداد، الأمر الذي يمنح العملاء سيولة مالية عند الحاجة دون كسر الشهادة.

قائمة شهادات بنك ناصر المتاحة في 2026

لا يقتصر بنك ناصر الاجتماعي على شهادة «سند» فقط، بل يوفر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، ومن بينها شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن والتي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، بعائد يبلغ 18.25% سنويًا أو 16.75% يصرف شهريًا.

كما يقدم البنك الشهادة التراكمية لمدة ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 20.5% يُصرف دفعة واحدة عند نهاية المدة، بالإضافة إلى شهادة تراكمية أخرى لمدة 18 شهرًا بعائد 18.5% يُصرف في نهاية الفترة.

وتشمل الخيارات أيضًا الشهادة الاستثمارية الثلاثية التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، مع تنوع في دوريات صرف العائد، حيث يمكن الحصول على عائد سنوي بنسبة 18%، أو عائد ربع سنوي 17%، أو عائد شهري بنسبة 16.5%.

حساب «يوم بيوم» بعائد يومي

وللعملاء الذين يفضلون الحفاظ على سيولة أموالهم مع تحقيق عائد مستمر، يتيح بنك ناصر حساب «يوم بيوم» الجاري الذي يوفر عائدًا يوميًا تراكميًا يصل إلى 11.75%. ويتميز الحساب بإمكانية السحب والإيداع بسهولة، إلى جانب إصدار بطاقات خصم مباشر واستخدام مختلف الخدمات البنكية.

ويتم إضافة العائد بشكل يومي إلى رصيد الحساب، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يحتاجون إلى إدارة مصروفاتهم اليومية مع تحقيق عائد مستمر على مدخراتهم.

كيفية شراء شهادات بنك ناصر

يمكن للراغبين في شراء شهادات الادخار التوجه إلى أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها، بالإضافة إلى المبلغ المراد استثماره والذي يبدأ من 1000 جنيه.

كما يقوم العميل بملء نموذج طلب شراء الشهادة وتحديد دورية صرف العائد المناسبة له، سواء كانت شهرية أو سنوية، ليبدأ بعدها احتساب العائد وفقًا للشروط المعلنة.

ويرى عدد من الخبراء أن شهادة «سند» تعد خيارًا مناسبًا لمن يرغب في استثمار أمواله لمدة قصيرة مع الحصول على دخل ثابت من مؤسسة مصرفية حكومية، خاصة في ظل التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة بالسوق المصري.