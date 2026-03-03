قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

%18 فائدة.. مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

مميزات شهادة سند من بنك ناصر
مميزات شهادة سند من بنك ناصر
محمد غالي

يستهدف الراغبون في الاستثمار بالشهادات البنكية، كيفية تعزيز شراء الأوعية الادخارية داخل القطاع المصرفي، والتي تصدرت شهادة سند الادخارية الجديدة لعام 2026 من بنك ناصر اهتمامات العملاء، عقب قرارات السياسة النقدية الأخيرة بشأن أسعار الفائدة.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

وتطرح شهادة سند كخيار استثماري يجمع بين عائد تنافسي ومرونة في دورية الصرف، ما يجعلها مناسبة للراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد ثابت في ظل الضغوط التضخمية.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

بحسب الموقع الرسمي للبنك، تأتي شهادة  سند  لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن استثمار قصير الأجل، وذلك بالمواصفات التالية:

مدة الشهادة: عام واحد.
دورية صرف العائد: 18% سنويا يصرف بنهاية المدة، أو 17% سنويا يصرف شهريا.
الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
بدء احتساب العائد: من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
الاقتراض بضمان الشهادة: إمكانية الحصول على تمويل بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ووفقا لشروط ميسرة.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

شهادات بنك ناصر المتاحة في 2026

إلى جانب شهادة  سند ، يوفر البنك باقة متنوعة من الشهادات الادخارية لتناسب مختلف الفئات:

شهادة  رد الجميل  (لكبار السن)

المدة: 3 سنوات.
العائد: 18.25% سنويا، أو 16.75% يصرف شهريا.

الشهادة التراكمية لمدة 3 سنوات

العائد: 20.5% يصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

الشهادة التراكمية لمدة 18 شهرا

العائد: 18.5% يصرف بنهاية المدة.

الشهادة الثلاثية الاستثمارية

المدة: 3 سنوات.
دورية العائد: 18% سنويا، أو 17% ربع سنويا، أو 16.5% شهريا.

حساب  يوم بيوم  بعائد يومي تراكمي

يتيح البنك أيضا حساب  يوم بيوم  الجاري، والذي يمنح العملاء عائدا يوميا تراكميا يصل إلى 11.75%، مع إمكانية إصدار بطاقات خصم مباشر والاستفادة من خدمات السحب والإيداع بسهولة. 

ويتم إضافة العائد يوميا إلى الرصيد، ما يوفر سيولة مستمرة مع تحقيق ربح منتظم.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

خطوات شراء شهادات بنك ناصر

يمكن شراء الشهادات من خلال التوجه إلى أي فرع من فروع البنك بالمحافظات، مع استيفاء المستندات التالية:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.
الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه أو أكثر.
ملء نموذج طلب شراء الشهادة وتحديد دورية صرف العائد المناسبة.

وتعد شهادة  سند  خيارا ملائما للراغبين في استثمار قصير الأجل بعائد ثابت ومضمون من بنك حكومي، مع مرونة في صرف الأرباح وإمكانية الاستفادة من التسهيلات التمويلية بضمانها.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026 مميزات شهادة سند من بنك ناصر مميزات شهادة سند شهادة سند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات في إيران تهدف لمنع إنتاج سلاح نووي وصواريخ

جانب من الحلقة

هل تؤثر الضوضاء على الدورة الدموية| فيديو

أرشيفية

إمارة الفجيرة: السيطرة على حريق منطقة الصناعات البترولية بعد سقوط شظايا مسيرة

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد