%18 فائدة.. مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

يستهدف الراغبون في الاستثمار بالشهادات البنكية، كيفية تعزيز شراء الأوعية الادخارية داخل القطاع المصرفي، والتي تصدرت شهادة سند الادخارية الجديدة لعام 2026 من بنك ناصر اهتمامات العملاء، عقب قرارات السياسة النقدية الأخيرة بشأن أسعار الفائدة.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر 2026

وتطرح شهادة سند كخيار استثماري يجمع بين عائد تنافسي ومرونة في دورية الصرف، ما يجعلها مناسبة للراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد ثابت في ظل الضغوط التضخمية.

بحسب الموقع الرسمي للبنك، تأتي شهادة سند لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن استثمار قصير الأجل، وذلك بالمواصفات التالية:

مدة الشهادة: عام واحد.

دورية صرف العائد: 18% سنويا يصرف بنهاية المدة، أو 17% سنويا يصرف شهريا.

الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بدء احتساب العائد: من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

الاقتراض بضمان الشهادة: إمكانية الحصول على تمويل بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ووفقا لشروط ميسرة.

شهادات بنك ناصر المتاحة في 2026

إلى جانب شهادة سند ، يوفر البنك باقة متنوعة من الشهادات الادخارية لتناسب مختلف الفئات:

شهادة رد الجميل (لكبار السن)

المدة: 3 سنوات.

العائد: 18.25% سنويا، أو 16.75% يصرف شهريا.

الشهادة التراكمية لمدة 3 سنوات

العائد: 20.5% يصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

الشهادة التراكمية لمدة 18 شهرا

العائد: 18.5% يصرف بنهاية المدة.

الشهادة الثلاثية الاستثمارية

المدة: 3 سنوات.

دورية العائد: 18% سنويا، أو 17% ربع سنويا، أو 16.5% شهريا.

حساب يوم بيوم بعائد يومي تراكمي

يتيح البنك أيضا حساب يوم بيوم الجاري، والذي يمنح العملاء عائدا يوميا تراكميا يصل إلى 11.75%، مع إمكانية إصدار بطاقات خصم مباشر والاستفادة من خدمات السحب والإيداع بسهولة.

ويتم إضافة العائد يوميا إلى الرصيد، ما يوفر سيولة مستمرة مع تحقيق ربح منتظم.

خطوات شراء شهادات بنك ناصر

يمكن شراء الشهادات من خلال التوجه إلى أي فرع من فروع البنك بالمحافظات، مع استيفاء المستندات التالية:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه أو أكثر.

ملء نموذج طلب شراء الشهادة وتحديد دورية صرف العائد المناسبة.

وتعد شهادة سند خيارا ملائما للراغبين في استثمار قصير الأجل بعائد ثابت ومضمون من بنك حكومي، مع مرونة في صرف الأرباح وإمكانية الاستفادة من التسهيلات التمويلية بضمانها.