القاهرة تشهد احتفالية كبرى .. البنك التجاري الدولي في صدارة سحور رمضاني يجمع البنوك والمجتمع المدني

شهدت القاهرة مساء أمس احتفالية رمضانية كبرى تمثلت في تنظيم سحور خيري موسع، بمشاركة البنك التجاري الدولي وعدد من البنوك، إلى جانب نخبة من منظمات المجتمع المدني والشركات المساهمة، في مشهد يعكس قوة الشراكة بين القطاع المصرفي والمجتمعي.

وأقيمت الفعالية بمقر مؤسسة "شارك البسمة" في مصر الجديدة، حيث توافد الحضور في أجواء رمضانية مميزة جسدت روح الشهر الكريم، وكرست قيم التضامن والتكافل.

وجاءت الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به البنك التجاري الدولي في دعم المبادرات المجتمعية، وحرصه على توسيع نطاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي والخاص، بما يعزز من فاعلية العمل التنموي.

وشهدت الأمسية حضورًا رفيع المستوى من ممثلي البنوك والمؤسسات والشركات، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود لإطلاق مبادرات مستدامة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتدعم مسارات التنمية الشاملة.

وتعكس هذه الاحتفالية الكبرى نموذجًا متقدمًا للشراكة المؤسسية، يقوم على التكامل وتبادل الأدوار، ويعزز من دور القطاع المصرفي كقوة دافعة في دعم العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.