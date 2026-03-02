هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية

علق هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أداء الإعلام الرياضي، مؤكداً أنه أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية، خصوصاً في ظل انتشار منصات السوشيال ميديا.

وقال يكن، في حواره مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”،: "الإعلام الرياضي التقليدي، سواء على الشاشات أو الصحف، تحول جزء كبير منه إلى منصات بلوجر، كل واحد ينتمي لناديه، ويظهر التحامل ضد الباقين، سواء لاعب أو جمهور".

وأضاف: "المعلقون والمحللون والمذيعون أصبحوا يمثلون مصالح أنديتهم أكثر من المهنية، وهذا يخلق فتنة بين الأندية وبين اللاعبين والجماهيرـ كل قناة خاصة بنادي تحاول أن تلمع ناديها على حساب الآخرين.

وشدد نجم الزمالك السابقـ على أنه لا يخاف من الهجوم الإعلامي، قائلاً: "هاجموني من كل الجهات، لكن هذا لا يهمني، ما يهمني هو أن يكون هناك حياد ومهنية في نقل الأحداث الرياضية، بعيدا عن التحيز والفتن بين الأندية والجماهير".