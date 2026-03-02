جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء

انهار هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، باكيًا على الهواء، خلال حديثه عن والدته الراحلة، متأثرًا باستعادة ذكرياته معها والمواقف التي جمعتهما.

وجاءت لحظة التأثر بعدما تطرق يكن خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها، مؤكدًا أن رحيلها ترك داخله جرحًا عميقًا ، وتوقفت كلماته للحظات، وغلبته الدموع وهو يروي مدى تعلقه بها، مشيرًا إلى أنها كانت الداعم الأول له في مسيرته الرياضية وحياته الشخصية.

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أن علاقته بوالدته كانت استثنائية، إذ كانت ترافقه في كثير من خطواته، وتتابع مبارياته بشغف، وتحرص على دعمه دائمًا، ما جعل فراقها لحظة فارقة ومؤلمة في حياته.