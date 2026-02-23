هشام يكن: معتمد جمال نجح في صناعة توليفة مميزة في الزمالك

تحدث هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن توليه تدريب منتخب إريتريا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتمنى التوفيق وتحقيق نتائج مميزة.

وقال يكن، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “لا غنى عن قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وهو الأهم في القلعة البيضاء، فهو بمثابة كنز حقيقي للنادي، ومعتمد جمال مدير فني مميز، والأهم أنه من أبناء النادي”.

وأضاف: “معتمد جمال اكتسب خبرات خلال الفترة الماضية، ونجح في صناعة توليفة مميزة من اللاعبين في الزمالك، وناصر منسي من المهاجمين الذين يسجلون أهدافًا من أنصاف الفرص، وهو يستحق الحصول على فرصة الانضمام لمنتخب مصر”.

وكان قد أشاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بـ معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، وقال إنه أحد أفضل المديرين الفنيين في الدوري منذ قدومه وتوليه مسئولية القيادة الفنية للابيض وهو ما نراه في المباريات الأخيرة سواء في بطولة الدوري المصري أو في الكونفدرالية

وكشف المندوه في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط علي راديو اون سبورت بأنه أطلق لقب " الاصيل " علي معتمد جمال مؤكدا بأنه عندما يراه ينادي عليه بهذا اللقب الاصيل.