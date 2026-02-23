قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

أمل مجدى

يبحث المواطنون عن أسعار البنزين والسولار بشكل كبير خاصة مالكي السيارات وسائقي النقل، لتحديد ميزانية الأسرة .

أسعار البنزين اليوم الإثنين

استقرت أسعار البنزين اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 ، وجاءت الأسعار على النحو الآتي…

سعر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيها للتر الواحد.
سعر بنزين 92 بلغ نحو 19.25 جنيه للتر الواحد.
سعر بنزين 80 بلغ نحو 17.75 جنيه للتر الواحد.

سعر السولار اليوم الإثنين 

شهد سعر السولار داخل محطات الوقود اليوم الإثنين 23 فبراير استقرار عند مستوياته المعلنة دون أي تعديل، وجاءت الأسعار على النحو الآتي..


سعر لتر السولار يبلغ نحو 17.50 جنيه.
سعر 20 لتر سولار يبلغ نحو 350 جنيها.
سعر 30 لتر سولار يبلغ نحو 525 جنيها.
سعر 40 لتر سولار يبلغ نحو 700 جنيه.
سعر 50 لتر سولار يبلغ نحو 875 جنيها.
سعر 60 لتر سولار يبلغ نحو 1.050 جنيه.

أسعار أنابيب الغاز اليوم

كما استقرت أسعار أنابيب الغاز اليوم داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو الآتي..
سعر الأسطوانة المنزلية يبلغ نحو 225 جنيهًا.
سعر الأسطوانة التجارية يبلغ نحو 450 جنيهًا.
سعر غاز قمائن الطوب يبلغ نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات يبلغ نحو 16.000 جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

استقرت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات وفقًا للأسعار المعتمدة حالياً حيث جاءت الأسعار حسب الشرائح على النحو الآتي.


سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات.
بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات.
وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات.

