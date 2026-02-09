أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

يبحث المواطنون عن أسعار البنزين والسولار بشكل كبير خاصة مالكي السيارات وسائقي النقل، بالتزامن مع متابعة تطورات السوق المحلية والعالمية.

أسعار البنزين اليوم الإثنين

استقرت أسعار البنزين اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 ، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي…



سعر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيها للتر الواحد.

سعر بنزين 92 بلغ نحو 19.25 جنيه للتر الواحد.

سعر بنزين 80 بلغ نحو 17.75 جنيه للتر الواحد.

سعر السولار اليوم الإثنين

ويُعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، ما يجعل استقراره عنصرًا أساسيًا في ضبط تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.

وقد وصل سعر السولار داخل محطات الوقود اليوم الإثنين عند مستوياته المعلنة دون أي تعديل، وجاءت الأسعار على النحو الآتي..



سعر لتر السولار يبلغ نحو 17.50 جنيه.

سعر 20 لتر سولار يبلغ نحو 350 جنيها.

سعر 30 لتر سولار يبلغ نحو 525 جنيها.

سعر 40 لتر سولار يبلغ نحو 700 جنيه.

سعر 50 لتر سولار يبلغ نحو 875 جنيها.

سعر 60 لتر سولار يبلغ نحو 1.050 جنيه.

أسعار أنابيب الغاز اليوم

أما أسعار أنابيب الغاز اليوم فاستقرت داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو الآتي..

سعر الأسطوانة المنزلية يبلغ نحو 225 جنيهًا.

سعر الأسطوانة التجارية يبلغ نحو 450 جنيهًا.

سعر غاز قمائن الطوب يبلغ نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات يبلغ نحو 16.000 جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

استقرت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات وفقًا للأسعار المعتمدة حالياً حيث جاءت الأسعار حسب الشرائح على النحو الآتي.

سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات.

بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات.

وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات.