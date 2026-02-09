أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اليوم الاثنين، تقديم استقالته رسميًا من منصبه، تمهيدًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 15 مارس.

لماذا استقال لابورتا من رئاسة برشلونة؟

جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام المادة (42) من النظام الأساسي للنادي، والتي تلزم أي عضو في مجلس الإدارة بالاستقالة قبل الترشح للانتخابات.

وجرى إعلان الاستقالة خلال اجتماع مجلس الإدارة العادي الذي انعقد اليوم، والذي تضمن أيضًا الإعلان رسميًا عن دعوة أعضاء النادي للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي نفس السياق، تقدم عدد من أعضاء المجلس الحالي باستقالاتهم للانضمام إلى سباق الانتخابات، ومن بينهم نائبة الرئيس للشؤون المؤسسية، إيلينا فورت، ورافائيل إيسكوديرو نائب الرئيس للشؤون الاجتماعية.

كما شملت قائمة المستقيلين أعضاء آخرين هم: فيران أوليفيه، جوزيب ماريا ألبرت، زافيير بارباني، ميكيل كامبس، أوريلي ماس، زافيير بويج، وجوان سولير إي فيريه. ومع اعتماد هذه الاستقالات، سيقوم مجلس الإدارة الحالي المؤقت بتسيير أعمال النادي حتى نهاية الولاية الرسمية في 30 يونيو.

وفي الفترة الانتقالية، سيتولى رافائيل يوستي رئاسة النادي، بينما يشغل جوزيب كوبيلس منصب نائب الرئيس وسكرتير المجلس، وألفونس كاسترو منصب أمين الصندوق، إلى جانب الأعضاء جوزيب إجناسي ماسيا، أنخيل رودالباس، جوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وبمجرد اعتماد التشكيل الجديد، واصل مجلس الإدارة اجتماعًا لمناقشة جدول الأعمال المعتاد، مع التركيز على تنظيم المرحلة الانتقالية وضمان سير العمل بشكل طبيعي حتى الانتخابات المقبلة.