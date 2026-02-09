أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم في البنوك وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
- 46.86 جنيه للشراء.
- 46.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
- 55.34 جنيه للشراء.
- 55.71 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 63.67 جنيه للشراء.
- 99 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- 151.13 جنيه للشراء.
- 153.74جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
- 12.45 جنيه للشراء.
- 12.52 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 12.74 جنيه للشراء.
- 12.78 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
- 11.89 جنيه للشراء.
- 12.88 جنيه للبيع.