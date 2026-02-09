قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، واستقر سعر الدولار.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 46.91 جنيه.

سعر البيع: 47 جنيها.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 32.35 جنيه.

سعر البيع: 33.01 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 34.18 جنيه.

سعر البيع: 34.50 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 55.19 جنيه.

سعر البيع: 55.59 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 63.37 جنيه.

سعر البيع: 64.04 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 60.42 جنيه.

سعر البيع: 60.65 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 7.39 جنيه.

سعر البيع: 7.44 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 5.16 جنيه.

سعر البيع: 5.22 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.86 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 6.75 جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 29.82 جنيه.

سعر البيع: 30.03 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار الجنيه المصري العملات الأجنبية

