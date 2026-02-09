أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، واستقر سعر الدولار.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 46.91 جنيه.

سعر البيع: 47 جنيها.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 32.35 جنيه.

سعر البيع: 33.01 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 34.18 جنيه.

سعر البيع: 34.50 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 55.19 جنيه.

سعر البيع: 55.59 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 63.37 جنيه.

سعر البيع: 64.04 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 60.42 جنيه.

سعر البيع: 60.65 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 7.39 جنيه.

سعر البيع: 7.44 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 5.16 جنيه.

سعر البيع: 5.22 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.86 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 6.75 جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-2-2026:

سعر الشراء: 29.82 جنيه.

سعر البيع: 30.03 جنيه.