البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
أخبار العالم

البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين

فاز المرشح الاشتراكي المعتدل أنطونيو جوزيه سيجورو بانتخابات الرئاسة في البرتغال، محققًا ولاية رئاسية تمتد لخمس سنوات، عقب تفوقه الواضح في جولة الإعادة التي جرت الأحد على منافسه اليميني المتطرف أندريه فينتورا.

وحسم سيجورو السباق الرئاسي بحصوله على نحو 66% من الأصوات، مقابل 34% لفينتورا، وذلك بعد فرز 95% من صناديق الاقتراع، في نتيجة عكست رفضًا شعبيًا للخطاب الشعبوي والمتشدد الذي مثله منافسه.

وجاء فوز سيجورو مدعومًا بتأييد شخصيات سياسية محافظة بارزة، انضمت إليه عقب الجولة الأولى، وسط مخاوف متزايدة من توجهات اعتُبرت شعبوية وسلطوية لدى فينتورا.

وبهذا الفوز، يصبح سيجورو (63 عامًا) أول رئيس ينتمي إلى الحزب الاشتراكي في البرتغال منذ 20 عامًا، خلفًا للرئيس المحافظ مارسيلو ريبلو دي سوزا، الذي أنهى ولايتين متتاليتين في المنصب.

وقال الرئيس المنتخب في تصريح للصحفيين إن “الرسالة التي بعث بها الشعب البرتغالي اليوم، والتزامه بالحرية والديمقراطية ومستقبل البلاد، تجعلني فخورًا وممتنًا لهذه الأمة”.

ورغم الأحوال الجوية السيئة والعواصف التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، حافظت نسبة المشاركة في التصويت على مستوى قريب من الجولة الأولى التي أُجريت في 18 يناير الماضي، فيما اضطرت بعض البلديات الصغيرة إلى تأجيل الاقتراع لمدة أسبوع بسبب الفيضانات.

ويُعد منصب رئيس الجمهورية في البرتغال شرفيًا إلى حد كبير، إلا أنه يتمتع بصلاحيات دستورية مهمة، من بينها حل البرلمان ورفض المصادقة على بعض القوانين في ظروف محددة.

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
