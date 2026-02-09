مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء شباب الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مواجهة روما ضد كالياري في الدوري الإيطالي.



الدوري الإسباني

فياريال X إسبانيول – المباراة ستنطلق الساعة 10 مساءً، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الحالية للدوري الإسباني، حيث يسعى فياريال لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح إسبانيول لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.



الدوري الإيطالي

أتالانتا X كريمونيزي – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

روما X كالياري – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

تعتبر مواجهة روما وكالياري من أهم لقاءات اليوم في الكالتشيو، حيث يسعى فريق العاصمة الإيطالية لتعزيز موقعه ضمن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، في حين يحاول كالياري تحسين أدائه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.



دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة X الأهلي – الساعة 3:45 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.

ناساف كارشي X الشرطة – الساعة 3:45 عصراً على قناة beIN Sports HD 2.

الدحيل X الشارقة – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

شباب أهلي دبي X الهلال – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

تشهد البطولة منافسات قوية اليوم، أبرزها لقاء شباب الأهلي دبي ضد الهلال، حيث يسعى الفريق الإماراتي لاستعادة الانتصارات بعد بدايات متفاوتة، بينما يبحث الهلال عن تعزيز صدارته في المجموعة.







