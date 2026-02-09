قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وأوضح البيان أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36846 طن تشمل :   10510 طن يوريا و 8200 طن جبس معبأ و 3003 طن ملح و 1455 طن مولاس و 13678 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه  بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59385 طن تشمل : 20105 طن ذرة و 4629 طن حديد و 10429 طن خردة و 4500 طن قمح و 7599 طن فول و 7000 طن فول صويا و 794 طن خشب زان و 136 طن ابلاكاش و 2581 طن زيت طعام و 1612 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1923 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 450 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3024 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65203 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26810 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة و طنطا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5408 حركة .

