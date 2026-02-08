قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
سنظل شريكا داعما.. الرئيس السيسي: تنامي الزيارات بين مصر والصومال يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية
محافظات

دمياط .. افتتاح معرض أهلا رمضان بكفر البطيخ

اهلا رمضان
اهلا رمضان
زينب الزغبي

افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، معرض " أهلاً رمضان " بمدينة كفر البطيخ الذى نظمه حزب حماة الوطن بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ،  وذلك بحضور أعضاء البرلمان النائب فوزى الجوجرى والنائب على كيوان والنائب أمير الصديق و النائبة عبير رخا، و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و  محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

تفقد " محافظ دمياط "  المعرض الذى يتضمن السلع الأساسية والغذائية والياميش واللحوم والخضروات والفاكهة و البقوليات والارز والسكر والمواد الغذائية المختلفة والدواجن و منتجات الألبان بأسعار مخفضة.

 تواصل " المحافظ " مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، ووجه بتخفيض أسعار اللحوم لتصل إلى ٢٩٠ جنيه بدلا من ٣٢٠ جنيه و أكد على أن معارض " أهلاً رمضان " تعكس اهتمام الدولة والمؤسسات المختلفة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، وتنظيم معارض بمدن المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين بحلول الشهر المبارك، حيث وجه الشكر إلى حزب حماة الوطن على هذه الجهود  لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة .

دمياط محافظ دمياط معرض أهلا رمضان

