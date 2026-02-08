قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجم بيراميدز ينضم إلى أهلي طرابلس.. رسميًا

بلاتي توريه
بلاتي توريه
إسلام مقلد

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، بقيادة مديره الفني حسام البدري، تعاقده رسميًا مع بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو، قادمًا من نادي بيراميدز، وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية في ليبيا. واكتفى النادي بالإعلان عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو مدة التعاقد.

دعم فني جديد للفريق

يأتي التعاقد مع بلاتي توريه في إطار خطة تدعيم صفوف أهلي طرابلس بعناصر قادرة على الحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة بقوة، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الموسم الجاري تحت قيادة حسام البدري.

موسم استثنائي تحت قيادة البدري

واصل حسام البدري كتابة فصل جديد من مسيرته التدريبية، بعدما قاد أهلي طرابلس لتحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2025-2026، بالتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز، وكأس ليبيا، وكأس السوبر الليبي، دون التعرض لأي هزيمة، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الكرة الليبية.

تفاصيل الألقاب المحلية

نجح أهلي طرابلس في حسم لقب كأس السوبر الليبي على حساب أهلي بنغازي، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي على استاد القاهرة، كما توج بلقب كأس ليبيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أهلي بنغازي في المباراة النهائية، إلى جانب حصد لقب الدوري الليبي الممتاز.

تجربة ناجحة منذ التعيين

وتولى حسام البدري مهمة تدريب أهلي طرابلس في مارس الماضي خلفًا للمدرب الفرنسي ديدييه جوميز، وحقق منذ توليه القيادة نتائج مبهرة، أكد بها سيطرته على البطولات المحلية، ليواصل النادي مشروعه الطموح مدعومًا بصفقات جديدة، أبرزها ضم بلاتي توريه.

نادي أهلي طرابلس الليبي نادي أهلي طرابلس أهلي طرابلس الليبي أهلي طرابلس حسام البدري بلاتي توريه منتخب بوركينا فاسو بيراميدز نادي بيراميدز

