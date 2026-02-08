بسبب الإجهاد .. حمادة هلال راحة 3 أيام بطلب من مخرج المداح

طلب المخرج أحمد سمير فرج من النجم حمادة هلال الحصول على ثلاثة أيام راحة بسبب المجهود الكبير المبذول منه وباقي نجوم العمل في تصوير مشاهد الجزء السادس من المسلسل والذي يحمل اسم "المداح - أسطورة النهاية" والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 على شاشة mbc مصر وشاهد mbc

ومؤخرا كشف الفنان حمادة هلال عن البرومو التشويقي لمسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، حيث كشف البرومو عن تصاعد الصراعات التي يخوضها "صابر المداح" مع شخصية "سميح الجلاد" في أجواء مليئة بالرعب والغموض.

ونشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "الإعلان الرسمي لمسلسل #المداح_أسطورة_النهاية رمضان 2026 على شاشة mbc مصر، مدد يا رب".

ويضم العمل عددًا من نجوم الفن أبرزهم الفنان حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، علاء مرسي، طارق النهري، مفيد عاشور، حمزة العيلي، هلا السعيد، صفاء جلال، فاتن سعيد، عمرو عبد العزيز، خالد نور، أيمن عزب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال ومن إنتاج صادق الصباح