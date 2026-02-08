مصدر أمني ينفي مزاعم "الإخوان" بشأن إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام إعتراضاً على تعرضهم لسوء المعاملة وتدهور أوضاع إحتجازهم.

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل.. وأن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.