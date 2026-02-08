قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول تعليق من محمد غالي منتج "إثبات نسب" بعد إعلان عرضه في رمضان 2026

المتتح محمد غالي
المتتح محمد غالي
تقى الجيزاوي

من المفترض أن مسلسل "إثبات نسب" كان من ضمن الخطة الرمضانية في عام 2024، بينما تم الإعلان خروجه من الماراثون دون أسباب طوال العامين، كما أشيع حينها عن وجود خلافات بين فريق العمل.

ويكشف المنتج محمد غالي ، في بيان صحفي الذي يعد قرار إعادة مسلسل "إثبات نسب" إلي دائرة الضوء ، و دخوله في السباق الرمضاني القادم لعام 2026، ويكشف حقيقة الخلافات بين فريق العمل.

وقال المنتج محمد غالي أن مسلسل "إثبات نسب"،  أن كل حاجة وقتها ، مشيرا أن سبب تأجيل العمل قبل عامين لأسباب عادية نافيا وجود أي خلافات بين فريق العمل كما أشيع، قائلا: كله كدب،

وأضاف المنتج محمد غالي أنه السبب الذي دفعه للمخاطرة وقرار إعادة العمل واستئناف التصوير ، مجرد قسمة ونصيب ، ولكل شئ بأوانه ، كما أكد أن قصة العمل تستحق المنافسة في الموسم الرمضاني، وأن المشاهد التي كانت تم تصويرها فكان أداء درة مبهر ، وإخراج أحمد عبده مميز للغاية ، وايضا محمود عبد المغني يقدم دورا مميزا وليس بجديد عليه ونبيل عيسى و نجوم العمل.

واضاف المنتج محمد غالي أنه قرر المخاطرة واستئناف التصوير قبل التعاون مع قناة النهار لعرضه ولكن إيمانا منه أنه عمل رابح وكما أعلنت القناة أن العمل هو حصان رابح في سباق رمضان.

وأشار محمد غالي أن يجب على المنتج أن يكون لديه نظرة ثاقبة في العمل ، إذ يجب أن يرى بعين الفنان والجمهور و رجل الأعمال أيضا القيمة المضافة من كل عمل التي ترفع من أسهمه الفنية في المجال ووجد ذلك في "إثبات نسب" التي تعد أولى تجاربه في الإنتاج الدرامي.

يشار إلى أن المنتج محمد غالي ، يستعد لطرح أعمال فنية درامية وسينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق أشار المخرج أحمد محمد عبده أنه سعيد بالتعاون مع الفنانة درة، مؤكدا أنها سوف تفاجئ الجمهور من خلال دورها في العمل، إذ تقدم دورا جديدا لم تقدمه من قبل، مشيرا أنها اجتهدت كثيرا في تحضيرها للشخصية و أنها من النجمات التي تحب عملها للغاية و تعطيه كل طاقتها.

كما أضاف المخرج أحمد محمد عبده ، أن مسلسل إثبات نسب ، يقدم العديد من النجوم في المجال بشكل مختلف عن ما قدمونه من قبل، بينما مشاهد محمود عبد المغني في العمل تتدرس في مهنتنا ، مشيرا أنه كان يفاجئهم في موقع التصوير قبل بدء المشاهد يملأ المكان بالكوميديا وحينما يبدأ المشهد نجد شخص آخر وهذه هي الإحترافية، مؤكدا أن الدويتو بينه وبين درة استثنائي.

كما أوضح المخرج أحمد محمد عبده أن هناك العديد من النجوم الذين يقدمون أدوارا مميزة داخل العمل من بينهم نبيل عيسى ، فتوح أحمد ، محسن محي الدين، ولاء الشريف ، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد ، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، لبنى ونس، سليم الترك ، ياسر علي ماهر ، إسماعيل فرغلي ، نهال عنبر، ساندي علي، يورا محمد ، عايدة رياض، بجانب أن مفاجأة العمل هو تتر المسلسل بصوت المميزة عايدة الأيوبي بعودة قوية  ، فضلا عن وجود اغاني منفردة لنجوم معروفين ومطربين يشاركون لأول مرة في عمل درامي.

وقال أحمد محمد عبده أن المسلسل تدور أحداثه في إطار شيق اجتماعي حول معاناة امرأة تتعرض لظلم كبير لا يحتمل ، بينما تواجه أزماتها داخل العمل خلال الأحداث في إطار الإثارة والتشويق بكل حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب"، كلا من درة ومحمود عبد المغني، نبيل عيسى، فتوح أحمد ، محسن محي الدين، ولاء الشريف، ، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد ، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، لبنى ونس، سليم الترك ، ياسر علي ماهر ، إسماعيل فرغلي ، نهال عنبر، ساندي علي، يورا محمد ، عايدة رياض،  عصام فارس ، تأليف جمال رمضان، إشراف على الكتابة محمد ناير، إخراج أحمد محمد عبده.

